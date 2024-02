Brasil se complica no Torneio Pré-Olímpico de basquete feminino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ficou para o último dia. Em duelo duríssimo, a Sérvia venceu o Brasil por 72 a 65, em um Mangueirinho lotado com mais de 9 mil pessoas. MAS NÃO TEM NADA DECIDIDO!



A Seleção joga neste domingo, dia 11, contra a Alemanha, às 20h, no Mangueirinho, quando decide sua ida para Paris… pic.twitter.com/npAC7bHg3y

O Brasil somou a segunda derrota consecutiva no Torneio Pré-Olímpico de basquete feminino e viu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris se afastarem um pouco mais. Na noite deste sábado (10) o time brasileiro foi superado por 72 a 65 pela Sérvia no ginásio do Mangueirinho, em Belém (Pará).