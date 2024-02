Flamengo entra em campo no sábado de Carnaval pelo Carioca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo entra em campo neste sábado de Carnaval (10) para enfrentar o Volta Redonda em partida atrasada da 3ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro joga no gramado do estádio do Maracanã, a partir das 16h (horário de Brasília), com a intenção de assumir a vice-liderança da classificação.

Caso vença a partida, que terá transmissão da Rádio Nacional, a equipe da Gávea chegará aos 15 pontos, ultrapassando o Nova Iguaçu, que tem 14 pontos, e ficando a dois do líder Fluminense.