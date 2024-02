Em ritmo de folia, Flamengo derrota Volta Redonda no Maracanã

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Volta Redonda, pelo Carioca, por 3 a 0 com gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/wFNfnxYJyV

Contando com o faro de gol do lateral Ayrton Lucas e dos atacantes Gabriel Barbosa e Pedro, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, na tarde deste sábado de Carnaval (10) no estádio do Maracanã. Com a vitória na partida transmitida pela, o Rubro-Negro chegou ao total de 15 pontos, assumindo a vice-liderança da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, que tem o Fluminense (com 17 pontos) na ponta da classificação.