Obrigado a todos os 19.502 presentes no Mineirão nesta tarde! Quinta-feira (15/2) temos mais um desafio, contra o América, e contamos com vocês pra buscar mais uma vitória.

Contando com gols de Marlon, Juan Dinenno e Arthur Gomes, o Cruzeiro bateu o Patrocinense por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (9) no estádio do Mineirão, para assumir a liderança do Grupo A da 1ª fase do Campeonato Mineiro.