Bia Haddad avança para quartas do WTA 500 de Abu Dhabi

A brasileira Bia Haddad garantiu a classificação para as quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) após derrotar a polonesa Magda Linette, 55ª do ranking mundial, nesta quarta-feira (7) por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (8-6), 6/7 (1/7) e 6/1, em partida que durou 3 horas e 42 minutos.

“Estou feliz com o jogo de hoje, pois foi muito duro. A Linette é uma jogadora muito sólida, que dá poucos pontos de graça. Em diversos momentos da partida nós duas jogamos muito bem taticamente. Nos momentos em que estava melhor, ela foi muito competitiva, assim como quando ela subiu o nível e fui muito resistente […]. Feliz por ter passado dessa rodada e ter deixado tudo em quadra”, declarou a tenista brasileira.