Bia Haddad vence estreia e avança às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi

A tenista brasileira Beatriz Haddad avançou às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) ao vencer nesta segunda-feira (5) a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 0. Atual número 13 do mundo, a paulistana sobrou em quadra diante da chinesa (60ª), fechando o primeiro set em 6 a 2. Na parcial seguinte, a asiática se recuperou e abriu 0/3. Pressionada, Bia reagiu, empatou e a definição do set foi para o tie-break (set decisivo). Mais uma vez, Xiyu Wang ficou à frente do placar (4 a 2), mas durou pouco: Bia fez uma sequência de cinco pontos, vencendo o tie-break por (7/4).