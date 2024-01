Esporte Delas: conheça o novo curso gratuito da FDR sobre mulheres no esporte

As inscrições para a turma seguem abertas até o dia 15 de fevereiro. O curso conta com webdocs, fascículos e webinar para aprendizado

Visando a inserção feminina no meio esportivo, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) lança a primeira edição do curso de extensão “Esporte Delas – Empoderamento, inclusão e permanência de meninas e mulheres no esporte ”. O curso possui carga horária de 70 horas e ocorre na modalidade de ensino a distância (EaD).

A iniciativa da FDR não tem faixa etária e o público-alvo são professores e alunos de educação física; diretores e coordenadores escolares; gestores da área de esporte; e demais interessados no tema. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de fevereiro e podem ser feitas online pelo site do curso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os alunos do Esporte Delas poderão dispor de fascículos, web documentários e um webinar que será realizado dia 22 de fevereiro, via Zoom. Ao fim do curso, a FDR disponibilizará certificados digitais para os concludentes. Ao longo do curso, os estudos serão divididos em seis módulos. Confira: