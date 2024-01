"Seleção mostrou evolução", elogia Ramon, após 2 a 0 sobre Colômbia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desempenho da seleção brasileira masculina no Pré-Olímpico de futebol, na Venezuela - na noite de sexta (26) o Brasil fez 2 a 0 na Colômbia - rendeu elogios do técnico Ramon Menezes. A equipe segue invicta na primeira fase desde a estreia (vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia), e não sofreu nenhum gol. Segundo colocado no no Grupo A, o Brasil encara o Equador na segunda (29), às 17h (horário de Brasília). O último confronto da chave será contra a Venezuela, na quinta, às 20h.