Fortaleza e Ceará estreiam na Copa do Nordeste contra América-RN e Juazeirense; veja tabela

A CBF divulgou na noite dessa quinta-feira, 25, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Nordeste. Após definidos os grupos do certame, a entidade divulgou os horários e locais dos confrontos até a terceira rodada. Na primeira rodada da competição, o Fortaleza será mandante, enquanto o Ceará fará sua estreia fora de casa.

A primeira fase inicia no dia 3 de fevereiro e segue até o dia 27 de março. Nesta etapa inicial do Nordestão as 16 equipes estarão divididas em dois grupos de 8 e se enfrentarão em confrontos cruzados de jogo único. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final. Veja a tabela:



1ª rodada

03/02 sábado