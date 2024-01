Ex-Ceará, Jean Carlos marca seu primeiro gol pelo Juventude

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, nessa quarta-feira, 24, o Juventude venceu o Guarany por 4 a 0 no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O meia Jean Carlos, ex-Ceará, encerrou a goleada anotando um belíssimo gol de falta.

O Juventude não teve dificuldades para dominar o jogo diante do adversário. Ao fim do segundo tempo, com o time já garantindo uma vantagem de 3 a 0 no placar, Jean Carlos ampliou a goleada aos 85 minutos após uma cobrança de falta que ele havia sofrido. Com o resultado, o Alviverde é líder do campeonato com 100% de aproveitamento.

O jogador recém-chegado ao clube gaúcho fez ontem sua segunda partida na temporada de 2024 pelo Juventude. Em ambos os jogos pelo Gauchão, Jean Carlos começou como titular na equipe de Roger Machado. Desde sua estreia pelo Juventude, diante do Santa Cruz, o meia tem sido elogiado pela torcida do clube. A próxima partida do Juventude é neste sábado, 27, contra o São José. Jean Carlos deve ser novamente relacionado como titular para a partida