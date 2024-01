Pré-Olímpico de futebol começa neste sábado; seleção estreia na terça

Ao todo 10 seleções disputam duas vagas em Paris 2024. Para assegurar uma delas, é preciso chegar à final do torneio. Além do Brasil, a Argentina também soma dois ouros olímpicos: Atenas 2004 e Pequim 2008). Os hermanos estreiam no domingo (21), às 20h, contra a seleção do Paraguai, pela primeira rodada do Grupo B, que inclui ainda Chile, Peru e Uruguai.

Na primeira fase do torneio, as seleções de cada grupo se enfrentam entre si, em jogo único. As duas melhores de cada chave se classificam para a etapa seguinte, o quadrangular. As duas equipes com melhor pontuação no quadrangular avançam à final e, de quebra, carimbam a vaga para os Jogos de Paris.