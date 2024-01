Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Amanhã joga o Maior da Paraíba

A Copa do Nordeste conhecerá os últimos classificados para a sua fase de grupos neste domingo (14), com os duelos entre Botafogo-PB e Potiguar de Mossoró, a partir das 16h (horário de Brasília) no Almeidão, em João Pessoa, e entre Altos e Asa, a partir das 19h no Lindolfo Monteiro, em Teresina.