Paraná e Rio de Janeiro conquistam etapa nacional da Taça das Favelas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A etapa nacional da Taça das Favelas, maior competição entre comunidades do mundo, referente a 2023, terminou neste sábado (13) no Estádio do Canindé, em São Paulo. Na decisão masculina, a seleção do estado do Paraná ficou com a taça, ao bater a do Espírito Santo por 2 a 1. Na final feminina, o Rio de Janeiro superou as anfitriãs nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 com a bola rolando (cada tempo teve 30 minutos de duração).

O time paranaense masculino foi formado por jogadores que se destacaram na etapa estadual, que reuniu mais de 11 mil atletas (meninos e meninas) de 200 comunidades e foi vencida, entre os homens, pela equipe de Tanguá, de Almirante Tamandaré (PR). Na primeira fase do torneio nacional, a seleção do Paraná venceu Rio Grande do Sul, Paraíba e Bahia. Nas quartas de final, ganhou novamente dos baianos. Na semifinal, eliminou o Rio de Janeiro.