Seleção masculina Sub 23 se apresenta para Pré-Olímpico de futebol

A seleção brasileira masculina Sub 23 já está completa na Granja Comary, sede da CBF em Teresópolis (RJ), onde fará a preparação para o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, com início em 20 de janeiro, na Venezuela. Os 23 jogadores convocados por Ramon Menezes passarão por avaliações médicas antes do primeiro treino no final desta tarde.

Na primeira fase do torneio, todas as seleções de cada grupo se enfrentam entre si, em jogo único. As duas melhores de cada chave se classificam para a etapa seguinte, o quadrangular. As duas equipes com melhor pontuação no quadrangular avançam à final e, de quebra, carimbam a vaga para os Jogos de Paris.

Depois da Bolívia, a seleção enfrentará a Colômbia em 26.de fevereiro, o Equador três dias depois e, por fim, a Venezuela em 1º de fevereiro. Todos os jogos da fase de grupos ocorrerão no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A final do Pré-Olímpico está programada para 11 de fevereiro.