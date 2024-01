Retrô-PE e Asa-AL avançam nos pênaltis na Pré-Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Começou na tarde deste sábado (6) a disputa pelas últimas quatro vagas para a etapa principal da Copa do Nordeste, a fase de grupos, que já tem 12 clubes garantidos. Os primeiros a se classificarem à segunda fase eliminatória da etapa preliminar (Pré-Copa do Nordeste) foram dois times visitantes, que venceram na cobrança de pênaltis, após empatarem em 1 a 1 no tempo normal. O Retrô-PE ganhou por 4 a 2 do Confiança-SE, na Arena Batistão, em Aracaju. Também fora de casa, em Fortaleza, o ASA-AL levou a melhor sobre o Ferroviário-CE, por 3 a 0 nas penalidades. Ao todo, a Pré- Copa do Norderte, reúne 16 times.