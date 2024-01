Aos 26 anos, goleira brasileira de futsal morre na Espanha

A goleira brasileira de futsal, Jhennifer Oliveira Camargo, morreu na última sexta-feira, 16, aos 26 anos, devido a um câncer. A atleta paranaense atuava no Rodiles, da Espanha. No Brasil, foi revelada pelo São José Futsal/SP. Com passagens pela seleção brasileira, a jogadora foi indicada para melhor do mundo da sua posição em 2018, ficando em quarto lugar.

Jhennifer chegou ao Rodiles em 2020 e permaneceu em quadra até fevereiro deste ano, quando foi diagnosticada com a doença e precisou se afastar. Mesmo assim, a equipe espanhola renovou o contrato com a goleira durante seu tratamento. No período, ela auxiliou no trabalho das categorias de base do clube.