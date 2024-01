Liga das Nações de Vôlei anuncia datas de jogos no Rio de Janeiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta sexta-feira (8) as datas das disputadas da edição 2024 da Liga das Nações de Vôlei, competição que terá as fases iniciais, tanto no masculino como no feminino, disputadas na cidade do Rio de Janeiro.

As mulheres serão as primeiras a entrarem em ação, entre os dias 14 e 19 de maio. Na primeira fase da competição a seleção brasileira enfrentará Estados Unidos, Sévia, China, Canadá, República Dominicana, Tailândia e Coreia do Sul. Nas fases seguintes o Brasil jogará em Macau (China) entre 28 de maio e 2 de junho, e em Hong Kong (China) entre 11 e 16 de junho.