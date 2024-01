Caucaia irá realizar Jogos Municipais no primeiro semestre de 2024

Evento deve ser viabilizado pela Associação Desportiva de Caucaia. Presidente da instituição, Neto Martins se reuniu com ministro do Esporte, André Fufuca, para tratar sobre o evento

O município de Caucaia irá realizar, entre fevereiro e março de 2024, Jogos Municipais entre as escolas públicas da cidade. Organizado pela Associação Desportiva de Caucaia, o evento contará com a participação de diversas instituições do ensino, que devem competir em diferentes modalidades que irão do surfe ao voleibol.

Presidente da instituição, Neto Martins se reuniu na última terça-feira, 5, com o ministro do Esporte, André Fufuca, para tratar sobre o evento. O encontro ocorreu no Ministério do Esporte, em Brasília, e tratou principalmente de discutir a viabilidade do projeto.

"Conversamos sobre a descentralização do esporte no formato nacional. É importante que as associações e entidades do terceiro setor tenham participação nesse processo de construção de um novo modelo de esporte. Antes isso era tratado somente entre governos e agora é importante que exista essa participação dos representantes da sociedade comum para auxiliar o governo na ferramenta que beneficia a população como um todo", ressaltou Martins.