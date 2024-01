Com direito a gol de Marta, Brasil encerra 2023 vencendo a Nicarágua

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É O BRASAAAA!

A seleção feminina goleou a Nicarágua por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (6) na Fonte Luminosa, em Araraquara, em seu último compromisso do ano de 2023. E a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias contou com o brilho de Marta para triunfar na partida amistosa. A camisa 10 do Brasil marcou um gol.