Judô: Jéssica Lima conquista prata no Grand Slam de Tóquio

A brasileira Jéssica Lima conquistou neste sábado (2) a medalha de prata da categoria peso leve (57kg) do Grand Slam de Tóquio (Japão) após ser superada na grande decisão pela bicampeã mundial Christa Deguchi, japonesa naturalizada canadense. Esta foi a primeira final do torneio mais tradicional do circuito mundial que contou com a presença de um representante do Brasil nos últimos dez anos.

Jéssica fez uma ótima campanha na competição, superando Nok Lam Yeung, do Hong Kong, por ippon na estreia, batendo a japonesa Riko Honda nas oitavas, derrotando a holandesa Pleuni Cornelisse nas quartas e vencendo a canadense Jessica Klimkait nas semifinais.