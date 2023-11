Tentando retomar caminho das vitórias, líder Botafogo recebe Palmeiras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Nilton Santos em busca de uma vitória que possa lhe dar tranquilidade na jornada em busca do título do Campeonato Brasileiro. Para isto, o Alvinegro terá que dar fim, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1), a uma sequência de dois jogos sem vitórias em casa, após um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR e uma derrota por 1 a 0 para o Cuiabá. Atransmite o confronto ao vivo.

Mas para alcançar o seu objetivo o Botafogo, que lidera a competição com 59 pontos, terá uma difícil missão, medir forças justamente com o vice-líder Palmeiras, que somou nove pontos em seus últimos três compromissos para chegar aos 53.