Seleção feminina perde para Canadá em segundo amistoso pós-Copa

Fim de jogo.

A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada por 2 a 0 pelo Canadá, na noite desta terça-feira (31) no Wanderers Stadium, em Halifax (Canadá), em partida amistosa. Este foi o segundo compromisso do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias, após vitória sobre a mesma equipe canadense no último sábado (28).