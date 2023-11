Pan: equipe brasileira garante medalha de bronze nos saltos do hipismo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BRONZE NO HIPISMO!

A equipe brasileira de hipismo conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes de saltos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, disputados em Santiago (Chile). O feito foi alcançado nesta quarta-feira (1), na Escola de Equitação do Exército do Chile, na cidade de Quillota, por Rodrigo Pessoa, Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Stephan Barcha. O ouro ficou com os Estados Unidos e o Canadá com a prata.