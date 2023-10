Bonmati, da Espanha, é eleita melhor jogadora

Entre as mulheres, a meio-campista Aitana Bonmati, estrela da Espanha e do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. Protagonista e autora de 20 gols e 23 assistências em 45 jogos, ela foi campeã do mundo com a seleção espanhola e da Liga dos Campeões com o time catalão.

"Foi um ano incrível. Receber um prêmio individual assim é ótimo, mas o futebol é um esporte coletivo. Agradeço a todas as pessoas que foram fundamentais para eu chegar até aqui hoje. Nunca imaginei quando criança que esse sonho seria realizado. Tornei-me, sim, uma grande jogadora de futebol. Quero parabenizar também a todas que foram nomeadas aqui, pois são todas muito fortes e merecedoras", celebrou a espanhola.

Sam Kerr, da Austrália e do Chelsea, ficou em segundo lugar, acima de Sara Paralluelo, de apenas 19 anos, companheira de seleção e de clube de Bonmati. O Barcelona, eleito o melhor time feminino durante a premiação, emplacou mais duas atletas no top-10: a sueca Fridolina Rolfö (4ª) e a espanhola Patricia Guijarro (8ª). A britânica Mary Earps, do Manchester United, foi a quinta.