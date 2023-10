Judô brasileiro faz melhor campanha da história em pan-americanos

Após estas conquistas o Time Brasil chegou ao total de 15 medalhas em Santiago (sete ouros, duas pratas e seis bronzes), superando a campanha dos Jogos de 2011, disputados em Guadalajara (México), edição na qual os brasileiros asseguraram 13 medalhas (seis ouros, três pratas e quatro bronzes). E o número de conquistas verde e amarelas ainda podem aumentar, com a disputa por equipes mistas na próxima terça-feira (31)

O Brasil já garantiu em Santiago a sua melhor campanha no judô em uma edição dos Jogos Pan-Americanos. O feito foi alcançado nesta segunda-feira (30) após Samanta Soares levar o ouro (na categoria 78kg), Rafael Macedo ficar com a prata (90kg) e Kayo Santos (100kg), Rafael Silva (+100kg) e Beatriz Souza (+78kg) conquistarem bronzes.

“Nunca tinha lutado num ginásio com as pessoas chamando o meu nome [como na final], gritaria. E, ao mesmo tempo em que você quer focar na luta, você fica ouvindo as pessoas e pensa: meu Deus! É surreal, mas consegui focar e minha técnica falava para ter calma que iria dar certo e foi muito legal. Estou muito feliz”, declarou a campeã pan-americana Samanta Soares.