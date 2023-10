Guerrero para em João Ricardo, mas festeja título da LDU ao fim: "Foi muito merecido"

O atacante Paolo Guerrero, herói da conquista do Corinthians na Copa do Mundo de Clubes de 2012, foi do inferno ao céu na decisão por pênaltis da Copa Sul Americana entre a LDU, do Equador, e o Fortaleza.



O atleta, de 39 anos, perdeu a primeira cobrança de penalidades ao esbarrar em defesa do goleiro do Tricolor do Pici, João Ricardo, mas acabou comemorando o quarto título internacional de sua carreira junto com a equipe equatoriana que bateu o Leão por 4 a 3. O atacante Alvarado também foi parado pelo goleiro do Leão.