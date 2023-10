Em momentos opostos, Flamengo e Grêmio jogam em Porto Alegre

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vivendo momentos completamente opostos na temporada, Grêmio e Flamengo medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (25) em Porto Alegre, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite o jogo ao vivo.

O Tricolor recebe o Rubro-Negro em sua casa em seu pior momento na temporada, como admitido pelo próprio técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva concedida após o revés para o São Paulo no último sábado (21): “Não teve time no Brasileiro que não oscilou. É normal. É o pior momento do Grêmio, temos oscilado nos últimos jogos, mas estamos na parte de cima da tabela”.