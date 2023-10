Boston Celtics x New York Knicks na NBA: onde assistir e horário

Com o retorno da NBA , Celtics e Knicks se enfrentarão no Madison Square Garden nesta quarta-feira, 25, às 20h (horário de Brasília). Na temporada 2023/24, as duas equipes da conferência leste virão com diferentes pretensões.

Boston Celtics: olho na 18ª conquista

O time de Boston esteve próximo de retornar a uma final de NBA, algo que não acontecia desde 2022, quando foi derrotado pelo Warriors de Curry. Na temporada passada, a equipe acabou sendo eliminada pelo Miami Heat na final da Conferência Leste.

Para a nova temporada, a perda de Marcus Smart fragilizou o lado defensivo da equipe, mas as chegadas de Porzingis e Jrue Holiday vão recolocar a confiança em seus jogadores e torcedores na busca de retomar a alcunha de "franquia com mais campeonatos dentro da NBA", já que o Lakers em 2020 empatou com a quantidade de títulos do Celtics, ambas com 17.

Fortaleza BC estreia no NBB nesta semana; VEJA novidades do time para temporada

New York Knicks: marasmo na cidade de NY

Do lado do Knicks, a equipe de Nova Iorque vive um momento de incertezas, que na NBA é o pior possível. O time nem é forte o suficiente para lutar entre os principais, nem fraco para conseguir uma boa posição no Draft.

Apesar de chegar nas semis da sua conferência, na qual também foi eliminado pelo Heat, os nova-iorquinos não chegam em uma final desde 1999, quando ainda contava com o pivô Patrick Ewing. Uma curiosidade em relação à temporada de 1999 com as temporadas atuais é que o armador titular do time, Jalen Brunson, é filho de Rick Brunson, que estava na equipe em 99.

Boston Celtics x New York Knicks: onde assistir

Data: Quarta-feira, 25/10



Quarta-feira, 25/10 Horário: 20h (horário de Brasília)



20h (horário de Brasília) Local: Madison Square Garden, Nova York



Madison Square Garden, Nova York Onde assistir: ESPN 2 (TV Fechada), NBA League Pass e Star+ (Streaming)

Durant, LeBron e Curry estão prontos para reeditar Dream Team nos Jogos de Paris; ENTENDA