Brasil é prata com Raicca Ventura no skate park no Pan-Americano

Eu vendo a @raicca_skate no pódio:

Raicca Ventura faturou a medalha de prata na prova do skate park dos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). A conquista foi alcançada na manhã deste domingo (22). Após sofrer algumas quedas nas primeiras tentativas, a brasileira acertou a última volta, somou 82,54 pontos e ficou com a segunda posição. A canadense Fay Ebert (com 84,66 pontos) foi ouro e a norte-americana Bryce Wettstein (79,95 pontos) garantiu a medalha de bronze.