Troca de Zagueiros

NINO SE MACHUCOU E PRECISOU SER SACADO DO GRUPO DA SELEÇÃO BRASILEIRA NAS ELIMINATÓRIAS. ADRYELSON, DO BOTAFOGO, FOI CHAMADO

A lesão causou preocupação no departamento médico, que detectou uma entorse leve, sem a necessidade de cirurgia no joelho esquerdo. "O atleta permanece em tratamento na concentração (da seleção) e retorna para o Fluminense nesta segunda (16), para dar continuidade ao processo de recuperação em seu clube", informou a CBF, em breve comunicado.

Nino se machucou no treino de sábado, na preparação da equipe nacional para a partida contra o Uruguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, ele passou por uma série de exames e foi avaliado pelos médicos da seleção.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo que o zagueiro Nino, do Fluminense, sofreu uma entorse leve no joelho esquerdo. A notícia deve tranquilizar a torcida do time carioca, que disputará a final da Taça Libertadores da América no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors. Apesar da lesão ser menos grave que o esperado, o jogador foi desconvocado da seleção brasileira.

Ainda na noite de sábado, o técnico Fernando Diniz convocou o zagueiro Adryelson, um dos destaques do Botafogo, líder disparado do Brasileirão. O treinador ainda tem a sua disposição os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer para o duelo desta terça, na capital uruguaia.

Nas redes sociais, o defensor do Fogão celebrou a convocação. "Um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida e carreira! Obrigado a todos, família, esposa, equipe, amigos e companheiros que fazem parte de tudo isso", escreveu Adryelson.

O corte de Nino é o sexto na seleção brasileira somente nesta Data Fifa, todos por motivos de lesão. Anteriormente, haviam sido desconvocados os laterais Caio Henrique, Vanderson, Renan Lodi e Danilo e o atacante Rapahinha. Guilherme Arana, Yan Couto, Carlos Augusto, Emerson Royal e David Neres foram os substitutos.

Na atual temporada, Adryelson disputou 48 partidas com a camisa do Botafogo, com quatro gols. Esta é a 1ª convocação para a seleção principal. Antes, o maranhense de 25 anos havia disputado com a amarelinha o Sul-Americano Sub-17 em 2015 e o Torneio de Toulon em 2019. (Fernando Graziani e Lucas Silva, com agências)