CPB fecha lista de convocados para os Jogos Parapan-Americanos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, nesta terça-feira (10), a última relação de atletas convocados para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos, que serão disputados em Santiago (Chile) entre os dias 17 e 26 de novembro. Com isso o Brasil será representado no megaevento esportivo por 322 atletas de 17 modalidades, além de nove atletas-guia, três calheiros e dois goleiros.

Equipe de natação

A natação é a modalidade que conta com o segundo maior número de atletas na convocação, somente atrás do atletismo (60), sendo 21 homens e 17 mulheres. Campeões paralímpicos e mundiais como Carol Santiago (classe S12, atletas de baixa visão), Gabriel Araújo (classe S2, atletas de limitações físico-motora), Gabriel Bandeira (classe S14, atletas com deficiência intelectual) e Talisson Glock (classe S6, atletas com limitações físico-motoras) estão entre os convocados.

“Temos um grupo bem forte de nadadores, que são protagonistas no ranking das Américas. Então, a expectativa é a melhor e a maior possível para que todos os 38 atletas voltem para o Brasil com medalhas e que superemos o desempenho do último Parapan”, afirmou o técnico-chefe da seleção brasileira de natação paralímpica, Leonardo Tomasello.

Já para o tiro esportivo, que fará parte do programa dos Jogos Parapan-Americanos pela segunda vez na história (a estreia foi em Lima 2019), o Brasil convocou sete atletas, com destaque para o paulista Alexandre Galgani, único representante do país nos Jogos de Tóquio.

Relação de convocados:

Natação

Tiro Esportivo