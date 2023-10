Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no estádio do Maracanã no dia 4 de novembro, terá início às 17h (horário de Brasília).