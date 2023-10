Corinthians goleia e se garante nas quartas da Libertadores feminina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Corinthians garantiu, de forma antecipada, a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores feminina após golear o Always Ready (Bolívia) por 6 a 0, na noite desta segunda-feira (9) no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia).