Tentando se afastar do Z4, Vasco recebe São Paulo em São Januário

Foco na preparação para o duelo com o São Paulo

O Vasco recebe o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, no estádio de São Januário com o objetivo de somar pontos para tentar deixar a Zona do Rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atransmite ao vivo a partida, válida pela 26ª rodada da competição e que será disputada a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (7).Ocupando a 17ª posição da classificação com 26 pontos, o Cruzmaltino precisa vencer para aumentar suas chances de permanecer na série A. A derrota de 4 a 1 para o Santos no último domingo (1) deixou o Vasco em situação complicada. Por isso, a vitória seria um respiro que lhe permitiria deixar o Z4, dependendo dos resultados das partidas de Santos e Goiás.