Vôlei: Brasil bate Cuba e mantém chances de classificação para Paris

DEU BRASA!

A seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu mais uma vitória no torneio Pré-Olímpico, desta vez sobre Cuba por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20), na manhã desta sexta-feira (6) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O destaque da partida foi o oposto Darlan, que chegou ao total de 20 pontos marcados.