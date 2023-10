Líder Botafogo tenta retomar caminho das vitórias no Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder Botafogo recebe o Goiás, a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (2) no estádio Nilton Santos, com a intenção de ampliar a sua vantagem sobre o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que derrotou o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (1) para chegar aos 45 pontos , seis a menos do que o Alvinegro. Atransmite a partida ao vivo.

Após sofrer três derrotas consecutivas, a equipe de General Severiano sabe que é fundamental voltar a vencer em sua casa para voltar a sonhar com conquista do Brasileiro, título que não vence desde 1995. Para retomar o caminho das vitórias o Botafogo contará com um importante apoio, o da sua torcida, que esgotou os ingressos disponíveis para a partida.