Flamengo e Bahia se encontram no Maracanã pelo Brasileirão

Flamengo e Bahia medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (30) no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam à partida afundadas em crises: uma por ter amargado diversas eliminações e não ter conquistado nenhum título este ano, e a outra por se encontrar na zona do rebaixamento. O confronto contará com a transmissão da

Após ter perdido a final da Copa do Brasil para o São Paulo, o Flamengo busca recuperar um ano sem títulos nos últimos jogos do Brasileirão. Isso porque a equipe está na 7ª posição, momentaneamente fora dos classificados à Libertadores do ano que vem. Em meio a tantos fracassos o técnico argentino Jorge Sampaoli não superou a pressão e foi demitido na última quinta-feira (28).