Brasil inicia Pré-Olímpico de vôlei masculino derrotando o Catar

O Brasil iniciou a campanha no Pré-Olímpico de vôlei masculino com o pé direito, após derrotar o Catar por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24), na manhã deste sábado (30) em um Maracanãzinho lotado. Os destaques da seleção brasileira foram Alan e Lucarelli, ambos com 14 pontos.