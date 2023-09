Corinthians e Fortaleza disputam vaga na final da Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Corinthians recebe o Fortaleza, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (26) em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto decisivo será transmitido ao vivo pela

O Corinthians, mandante desta partida, chega motivado. Isso se deve ao fato de ter vencido o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira (22). A partida terminou com um triunfo de 1 a 0 do Timão, que subiu para a 10ª colocação da competição. Sem grandes títulos desde 2017, quando levantou seu último Brasileirão, o Corinthians busca chegar à final da competição continental para romper este jejum e de quebra conquistar um título inédito.