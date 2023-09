Brasil perde para Turquia no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção brasileira de vôlei feminino perdeu a invencibilidade no Pré-Olímpico ao ser derrotada, na madrugada desta sexta-feira (22) em Tóquio (Japão), pela Turquia por 3 sets a 0 (parciais de 21/25, 27/29 e 19/25). A partida foi válida pelo Grupo B da competição.

Com a derrota para as turcas, o Brasil precisa buscar uma reação nas próximas rodadas para se classificar para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. Apenas as duas primeiras colocadas garantem vaga no megaevento esportivo. O próximo compromisso do Brasil é no próximo sábado (23), quando enfrenta a Bélgica a partir das 4h (horário de Brasília).