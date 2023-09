Pré-Olímpico de vôlei feminino: Brasil derrota Porto Rico por 3 a 0

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É VITÓÓÓÓÓÓÓÓRIA!

O Brasil conseguiu mais uma vitória no Pré-Olímpico de vôlei feminino. A vítima da vez foi a seleção de Porto Rico, que sucumbiu perante as brasileiras na madrugada desta quarta (20), em Tóquio (Japão), pelo Grupo B da competição. A equipe do técnico José Roberto Guimarães fechou o jogo em 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/15 e 25/9).