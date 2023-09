Ferrão campeão com todos os méritos

Após a justa vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, na quinta-feira passada, no Castelão, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza agora pensa no São Paulo, na próxima quarta-feira, para depois se concentrar completamente na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, novamente contra o Corinthians, no dia 26 de setembro.

O título nacional de ontem tem muito mérito, tanto da diretoria como da comissão técnica, mas é preciso, como nunca, destacar os jogadores. Sob a liderança de Douglas Dias e Ciel, o grupo se fechou demais e nenhum problema foi capaz de abalar o caminho invicto do acesso e agora do título, após o 2 a 1 sobre a Ferroviária . Uma conquista e tanto, que precisa ser comemorada muito, para depois começar o planejamento da temporada que vem, cheia de desafios ainda mais poderosos.

Desde a primeira rodada da Série D, o Ferroviário mostrou ser um dos principais times da competição. Com o passar do tempo, a invencibilidade cresceu, o futebol maduro e domínio tático e técnico sobre os adversários ficaram nítidos. A equipe, então, passou a ser a principal favorita. A responsabilidade aumentou e o futebol melhorou ainda mais. Ninguém sentiu a pressão.

+ Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Ainda que tenha atuado com alguns reservas no Castelão, o Corinthians voltou a apresentar um futebol taticamente muito pobre na temporada. As ideias de Luxemburgo para aproveitar o elenco — que não é ruim — estão muito afastadas de efetividade e beleza. É um jogo feio e defensivo. Assim, o time luta contra o rebaixamento.

Já para o jogo do próximo dia 26, em São Paulo, a equipe paulista terá o retorno de jogadores que lhe darão muito mais qualidade técnica, notadamente Renato Augusto, Maycon, Fausto Vera, Fagner, Rojas, Fabio Santos e Lucas Veríssimo. Nesse cenário e por atuar com a pressão do estádio abarrotado, o Fortaleza — que entendo ser favorito para se classificar até a final após os dois jogos — terá como missão entrar em campo com absoluta atenção, afinal, estará diante de uma equipe bem superior na comparação com aquela que ele venceu na quinta-feira que passou.

Com a tranquilidade de ter vencido seus dois jogos mais recentes na Série B, o Ceará teve uma semana toda para trabalhar na melhora tática da equipe visando o confronto de amanhã, contra o Novorizontino. Boa parte da torcida encara a partida como uma decisão e o discurso dos jogadores também caminha nesse sentido.

Evidente que a vitória seria um resultado excelente e importantíssimo, mas é preciso acompanhar o movimento da rodada toda porque um empate tem potencial para ser aceitável, pensando no todo. Já a derrota, em qualquer hipótese, faria o Alvinegro estacionar em 41 pontos, situação que não seria o fim da linha da chance do acesso, mas deixaria tudo ainda mais difícil.