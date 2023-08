Mariana D'Andrea é campeã mundial de halterofilismo paralímpico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A paulista Mariana D'Andrea sagrou-se campeã no Mundial de Halterofilismo, na manhã deste sábado (26) – no horário de Brasília –, em Dubai (Emirados Árabes).

A atleta, que já havia conquistado a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 e a prata no Mundial de Tbilisi (Geórgia) na categoria até 73 quilos (kg), quebrou dois recordes do Mundo e o recorde das Américas na categoria até 79 kg e ficou com o ouro.