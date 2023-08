Wilians Araújo é ouro no judô dos Jogos Mundiais da IBSA

“É a concretização de um trabalho. Este título faltava lá em casa, eu nunca havia sido campeão dos Jogos Mundiais. Sou muito grato ao meu sensei Antônio, ao Jaime, ao Garcia e a toda a comissão técnica da CBDV [Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais], que me ajudou demais nos treinamentos. É muito bom estar no ponto mais alto do pódio. É um ensaio para o ano que vem [os Jogos Paralímpicos de Paris], e o sonho da medalha de ouro paralímpica está muito vivo dentro de mim”, declarou Wilians.

Na grande decisão o paraibano de 31 anos de idade superou Ilham Zakiyev, do Azerbaijão, que tem quatro medalhas paralímpicas no currículo. O triunfo foi garantido com um ippon logo no início do combate.

Além da mealha dourada de Wilians Araújo, o Brasil garantiu nesta quinta duas pratas - com Arthur Silva (até 90 kg, categoria J1) e Rebeca Silva (acima de 70 kg, categoria J2, de baixa visão) - e quatro bronzes - com Brenda Freitas (até 70 kg, categoria J1), Érika Zoaga (acima de 70 kg, categoria J1), Marcelo Casanova (até 90 kg, categoria J2) e Meg Emmerich (acima de 70 kg, categoria J2).