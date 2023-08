Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ESTAMOS NO MATA-MATA DO ACESSO!

Com o brilho do atacante Marcelo Toscano, a Portuguesa-RJ derrotou o Patrocinense-MG por 3 a 1, na tarde deste domingo (20) no estádio Luso-Brasileiro, para garantir a classificação para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Atransmitiu o confronto ao vivo.