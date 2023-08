Esportes O POVO lança série nas redes sociais sobre modalidades na areia e no mar

A ideia do projeto é explorar a diversidade de esportes praticados na capital cearense, apresentar ao público e informar locais e valores aos interessados

O Esportes O POVO lança neste domingo, 20, a série "Pé na Areia", que apresentará modalidades praticadas na areia e no mar da cidade de Fortaleza. Ao todo, serão publicados quatro conteúdos nos perfis @esportesopovo e @opovo no Instagram.

A ideia do projeto é explorar a diversidade de esportes praticados na capital cearense, apresentar ao público e informar locais e valores aos interessados. Os vídeos têm curta duração, em média 1min30s, e conteúdo interativo, e serão disponibilizados no formato "reels" do Instagram.

Narrado em primeira pessoa, a série traz a experiência vivida pelo repórter em contato com a modalidade retratada, destacando facilidades e dificuldades, o bem-estar e as peculiaridades.