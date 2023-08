Brasileiro: São Paulo tenta tirar pontos do líder Botafogo no Morumbi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após garantir a classificação para a final da Copa do Brasil com uma grande vitória sobre o Corinthians, o São Paulo tem agora o desafio de tirar pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, em partida disputada a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (19) no estádio do Morumbi. Atransmite o confronto ao vivo.

O Tricolor chega animado ao jogo, após garantir presença na final da Copa do Brasil (o que não acontecia há 23 anos) com uma vitória incontestável de 2 a 0 sobre o Corinthians na qual o atacante Lucas Moura mostrou que pode ser uma das referências técnicas da equipe no restante da temporada.