Pretinha eterniza os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Delma Gonçalves, a Pretinha, teve os pés eternizados na Calçada da Fama do estádio do Maracanã na manhã desta segunda-feira (14). A ex-jogadora marcou época pela seleção brasileira, pela qual disputou quatro edições de Jogos Olímpicos (1996, 2000, 2004 e 2008) e quatro Copas do Mundo (1991, 1995, 1999 e 2007).

“A ficha tá caindo aos poucos. Essa é a verdade. Dessa responsabilidade de ser a segunda mulher [Marta foi a primeira] a eternizar os pés aqui na Calçada da Fama, de representar todas as mulheres, independente se jogam futebol ou não, mas o importante é poder estar aqui. Acho que aos poucos eu vou começar a perceber o tamanho da responsabilidade de ser a segunda mulher a eternizar os pés na Calçada da Fama. Estou muito feliz com essa homenagem, de poder representar todas as mulheres que praticam o esporte e todas as mulheres do nosso Brasil”, declarou Pretinha, que, além da Rainha Marta, dividirá espaço com outros nomes referência no futebol brasileiro como Pelé, Garrincha, Zico e Didi.