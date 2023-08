Brasil encerra etapa do circuito mundial de tênis de mesa sem medalhas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Infelizmente as medalhas não vieram para a equipe brasileira no WTT Contender Rio de Janeiro, etapa do circuito mundial de tênis de mesa que chegou ao final no último domingo (13) e que foi disputada na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Esta foi a primeira vez que o Brasil sediou o evento, que reúne 120 atletas de 35 países, entre eles 25 brasileiros (14 homens e 11 mulheres).

Um dos melhores resultados alcançados foi o de Bruna Takahashi, que parou nas semifinais da disputa feminina ao ser derrotada pela sueca Linda Bergstrom por 3 sets a 1 (parciais de 6/11, 11/8, 8/11 e 6/11). Com o resultado, a brasileira igualou seus melhores resultados na carreira em competições do circuito WTT. Em Lima (Peru), em 2022, e em Tunes (Tunísia), em 2023, a atleta do Brasil foi superada nas semifinais.