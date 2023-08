Inglaterra e Austrália na semifinal

A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a Colômbia por 2 a 1, de virada, em Sydney.

As colombianas fizeram uma competição muito boa e abriram o placar aos 44 minutos, com Leicy Santos, que acertou belo chute da entrada da área, mas Lauren Hemp (45' 7) empatou ainda antes do intervalo, aproveitando rebote da goleira Catalina Pérez.

No segundo tempo, Alessia Russo (63') deu a classificação para as Leoas finalizando após receber bola enfiada no meio da defesa da Colômbia.

"Conseguimos manter o sonho vivo. A Colômbia é uma equipe de alto nível e demonstrou isso no Mundial. Foi um jogo muito difícil, mas vencemos e estamos nas semifinais", declarou Russo depois da partida.

Na próxima quarta-feira (16), a Inglaterra vai enfrentar a anfitriã Austrália, que venceu a França (placar de 0 a 0 no tempo normal) nos pênaltis após uma disputa incrível e emocionante de 20 cobranças, com sete chutes desperdiçados. O jogo vale vaga na finalíssima.

A outra semifinal será um dia antes, entre Espanha e Suécia, um duelo 100% europeu, mostrando o domínio da região na Copa do Mundo, com 75% de representantes entre as quatro melhores seleções. (AFP)